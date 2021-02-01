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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени усилили контроль за заболеваемостью COVID-19 среди студентов

Общество, 14:07 12 февраля 2021

Тюменский государственный университет

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Дополнительные уборки с применением вирулицидных дезинфицирующих средств проведут в вузах и студенческих общежитиях Тюменской области, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"В связи с переходом вузов на очный формат им выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятиях", - сказала она.

Главный эпидемиолог напомнила, что для профилактики коронавирусной инфекции во время учебы необходимо неукоснительно соблюдать методические рекомендации и санитарные правила: носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки.

Инна Кондрашкина

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# вузы , коронавирус , профилактика , уборка

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