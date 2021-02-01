Еще 121 житель Тюменской области выздоровел после коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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121 житель Тюменской области выздоровел после коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни оправились 27 тыс. 981, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 118 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 29 тыс. 792.

К ИВЛ подключены девять пациентов. 8 тыс. 804 человека остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 240 - перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 262 пациента с коронавирусом.