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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 121 житель Тюменской области выздоровел после коронавируса

Общество, 13:45 12 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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121 житель Тюменской области выздоровел после коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни оправились 27 тыс. 981, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 118 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 29 тыс. 792.

К ИВЛ подключены девять пациентов. 8 тыс. 804 человека остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 240 - перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 262 пациента с коронавирусом.

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# коронавирус

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