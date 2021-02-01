Около 30 тысяч жителей Тюменской области сделали прививку от COVID-19

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

29 тыс. человек привили от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации в Тюменской области. Вакцинация продолжается, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Она отметила, что в календарь профилактических прививок внесли изменения в части вакцинации от коронавируса.

"Определены приоритеты первого, второго и третьего уровней по возрастным и профессиональным группам, подлежащие иммунизации. К первому отнесены люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, работники медицинских, образовательных, социальных организаций и многофункциональных центров", - отметила главный эпидемиолог области.

Она добавила, что на территории региона, как и во всей стране, продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

По словам Галины Шарухо, важно, чтобы все население, в том числе студенты и преподаватели, продолжали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, следили за чистотой рук и минимизировали контакты.

Инна Кондрашкина