В Тюменской области 120 человек заболели COVID-19 за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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120 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области. Всего в России за последние сутки подтвержден 14 тыс. 861 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 765 человек.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 963 новых случая болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 130, в Московской области - 884.

В Свердловской области болезнь подтвердилась у 272 человек, в Челябинской области - у 262, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 138, в Курганской области - у 88, на Ямале - у 55.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 57 тыс. 698 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 тыс. 696 летальных исходов, выздоровели 3 млн 577 тыс. 907 человек.