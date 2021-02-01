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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 117 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

Общество, 14:07 13 февраля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Еще 117 человек выздоровели после коронавирусной инфекции в Тюменской области, за весь период - 28 тыс. 98, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 120 случаев заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии - 29 тыс. 912 случаев.

Семь пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ.

8 тыс. 716 человек находятся под медицинским наблюдением, 2 тыс. 240 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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