В Тюменской области 117 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Еще 117 человек выздоровели после коронавирусной инфекции в Тюменской области, за весь период - 28 тыс. 98, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 120 случаев заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии - 29 тыс. 912 случаев.

Семь пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ.

8 тыс. 716 человек находятся под медицинским наблюдением, 2 тыс. 240 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.