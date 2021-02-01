Британский, южноафриканский, бразильский: тюменцам рассказали о мутациях COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Рост числа различных вариантов коронавируса — это, как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, совершенно нормальный процесс.

"Каждый раз, когда возбудитель переходит от одного человека к другому, он может немного изменяться, - поясняется в сообщении. - Появились не только британский, но и южноафриканский, а теперь и бразильский варианты коронавируса".

Генетический материал, по оценке специалистов, можно сравнить с длинной цепочкой букв. При размножении вируса эта цепочка копируется, именно тогда в ней могут появляться ошибки – "опечатки", когда "буквы" переписываются неправильно. Это называется мутацией. Именно такие мутации и привели к появлению новых вариантов вируса COVID-19.

Такой процесс происходит и с другими вирусами, например, с вирусом гриппа. Коронавирусы мутируют намного медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы. Но, так как вирус COVID-19 сейчас широко распространён и довольно быстро размножается, появляется много различных его вариантов.

Для британского варианта уже есть явные доказательства того, что он более заразен - на 30-60 % по сравнению с обычным коронавирусом. Достоверных сведений относительно южноафриканского варианта пока нет. Все варианты коронавируса обычно имеют схожие с оригинальным вирусом характеристики.

В любом случае, предупреждает Роспотребнадзор, чем быстрее пандемия будет остановлена, тем меньше у коронавируса шансов продолжить мутации. Зона ответственности каждого - соблюдать ставшие уже привычными меры профилактики: держать социальную дистанцию, надевать защитную маску в общественных местах и почаще мыть руки.