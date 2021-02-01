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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России создали тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

Общество, 11:45 15 февраля 2021

Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

Тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y, так называемого британского штамма, разработал и зарегистрировал Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Она представляет собой набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT. Тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Добиться этого удалось за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации "британской" мутации. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Он обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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