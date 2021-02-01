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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор расскажет о развитии городской среды в прямом эфире в Instagram

Губернатор, 19:27 15 февраля 2021

Фото: оперативный штаб Тюменской области

О развитии городской среды в регионе расскажет губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире в Instagram 16 февраля в 14 часов.

Глава региона ответит на вопросы руководителя департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной, СМИ и жителей региона.

Трансляция интервью пройдет на личной странице губернатора в Instagram и в сообществе проекта "Регионы о главном", сообщает региональный оперативный штаб.

Фото: оперативный штаб Тюменской области

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# Александр Моор , городская среда , соцсети

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