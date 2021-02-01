Александр Моор расскажет о развитии городской среды в прямом эфире в Instagram

Фото: оперативный штаб Тюменской области Фото: оперативный штаб Тюменской области

О развитии городской среды в регионе расскажет губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире в Instagram 16 февраля в 14 часов.

Глава региона ответит на вопросы руководителя департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной, СМИ и жителей региона.

Трансляция интервью пройдет на личной странице губернатора в Instagram и в сообществе проекта "Регионы о главном", сообщает региональный оперативный штаб.