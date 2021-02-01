В Тюмени девушка осталась жива, упав с седьмого этажа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девушку, выпавшую из окна квартиры на седьмом этаже девятиэтажного дома на ул. Домостроителей, 34 в Тюмени, передали медикам. Инцидент произошел днем 15 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

"Сообщение о выпавшей из окна квартиры дома №34 по улице Домостроителей поступило на пульт дежурной части в 15 часов 25 минут. На место выехали сотрудники полиции. Девушка на момент приезда полицейских была жива", – добавила она.

Личность пострадавшей установлена. Ей 29 лет. По предварительной версии, падение не носит криминальный характер.

Комментарий от регионального департамента здравоохранения ожидается.

Инна Пахомова