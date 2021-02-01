В Тюменской области умер 58-летний мужчина с коронавирусом

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58-летний мужчина умер в Тюменской области от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 266 пациентов.

Зарегистрировано 93 новых случая заболевания, в том числе у 14 детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 231.

Выздоровели 96 человек, за весь период - 28389. К ИВЛ подключены девять пациентов.

8 тыс. 234 человека остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 76 - на перевахтовке.