В Тюменской области умер 58-летний мужчина с коронавирусом
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58-летний мужчина умер в Тюменской области от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 266 пациентов.
Зарегистрировано 93 новых случая заболевания, в том числе у 14 детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 231.
Выздоровели 96 человек, за весь период - 28389. К ИВЛ подключены девять пациентов.
8 тыс. 234 человека остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 76 - на перевахтовке.