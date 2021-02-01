Домашние животные не передают человеку COVID-19, считают российские ученые

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коронавирусная инфекция не передается человеку от домашних кошек и собак, определили ученые РАН, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета, сообщает Минобрнауки.

Исследователи опубликовали научную статью "Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека" в издании "Известия РАН. Серия биологическая". Они рассматривают возможность участия домашних животных в цепи трансмиссии эмерджентных, то есть без видимых внешних предпосылок, коронавирусных инфекций.

По мнению авторов, пока не существует достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные могут быть задействованы в возникновении инфекции и передаче ее человеку.