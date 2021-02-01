110 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 110 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявлено 14 тыс. 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 тыс. 935 человек.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 818 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 93, в Московской области - 801.

В Свердловской области заболели 263 человека, в Челябинской области - 261, в Ханты-Мансийском автономном округе - 144, в Курганской области - 90, в Ямало-Ненецком автономном округе - 51.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 86 тыс. 90 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 тыс. 520 летальных исходов, выздоровело 3 млн 607 тыс. 36 человек.