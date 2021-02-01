Полпред Якушев рассказал, когда можно отменять масочный режим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масочный режим отменять пока рано, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Он отметил, что если еще как минимум пять недель будет сохраняться отрицательная динамика по заболеваемости, то можно будет подумать об отмене масочного режима.

По свежим данным полпредства, всего в УФО 256,4 тыс. заболевших коронавирусом, 6,3% от всего числа инфицированных по России. Выздоровели в округе 231,8 тыс. человек (6,5% от всероссийского показателя), в стационаре находятся 8,7 тыс. человек (7,3%), умерли 4 тыс. 737 жителей УФО (5,9% от данных по РФ).

Дарья Казакова