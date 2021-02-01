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В Тюменской области бабушки проводят для внуков акватренировки

Спорт, 15:14 17 февраля 2021

из личного архива Татьяны Щепёлкиной | Фото: из личного архива Татьяны Щепёлкиной

Девять бабушек провели тренировку по аквааэробике для восьми внуков в бассейне спортивной школы Казанского района. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила инициатор занятия тренер-инструктор Татьяна Щепёлкина.

По ее словам, некоторые ребята были настроены скептически, но уже после балансирования, стоя под водой обеими ногами на нудлсе – мягкой аквапалке, пришли в восторг.

"Тренировка "А мы с бабушкой вдвоем" была комплексной, обе команды занимались на нудлсах, с гантелями, выполняли силовые упражнения, наклоны, повороты, прыжки. Темп задали быстрый, все происходило под динамичную музыку, поэтому расслабляться было некогда", - подчеркнула тренер.

из личного архива Татьяны Щепёлкиной | Фото: из личного архива Татьяны Щепёлкиной

После тренировки участников пустили в 15-минутное свободное плавание, ребятишки резвились на глубине, взрослые расслаблялись на мелководье.

Уставших, но счастливых участников пригласили на фиточай с медом от медика спорткомплекса, а каждый ребенок получил по шоколадке от организаторов.

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Татьяна Щепёлкина придумала мероприятие для всех девочек, которые ходят к ней на плавание. 7 марта она проведет совместный сеанс аквааэробики к женскому празднику. Самой юной участнице заплывов 3 года, старшей 64 года.

"Аквааэробика для нашего села — это достаточно новое направление фитнеса, запущенное в сентябре 2020 года. В больших городах ею занимаются люди абсолютно разного возраста, разного уровня подготовки. Такие тренировки считаются оптимальной заменой сухопутным спортивным направлениям. Надеюсь, что в ближайшее время у нас в Казанском аквааэробика приобретет такую же популярность, как и в крупных городах", - отметила специалист.

Напомним, всего у Татьяны Щепёлкиной тренируются 74 ребенка в составе восьми команд и 22 женщины. Каждое воскресенье она проводит для них спортивный праздник на воде.

Инна Кондрашкина

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# бассейн , Казанский район , плавание , семейный отдых , спортивные школы

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