Житель Ишима избил знакомого до смерти

СУ СК РФ по Тюменской области СУ СК РФ по Тюменской области

19-летнему жителю Ишима предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он избил знакомого так, что тот через четыре дня умер, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, вечером 11 февраля 2021 г. в квартире дома по ул. Ленинградской Ишима в ходе ссоры обвиняемый нанес множественные удары по голове знакомому, который находился в гостях у его родителей. Спустя четверо суток от полученных травм мужчина скончался.

Молодого человека задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают причины и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.