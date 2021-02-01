В Тюменской области подтвердился 91 случай COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 91 человека диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 13 тыс. 433 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 637 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 972 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 87, в Московской области - 687.

В Челябинской области выявили 238 случаев, в Свердловской области - 216, в Ханты-Мансийском автономном округе - 135, в Курганской области - 81, на Ямале - 48.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 139 тыс. 31 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 тыс. 396 летальных исходов, выздоровели 3 млн 679 тыс. 949 человек.