  • 17 февраля 202117.02.2021среда
  • USD73,2895
    EUR88,9441
  • В Тюмени -20..-22 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заслуженный врач России Владимир Круглый: "Для вакцинации от COVID-19 нет предельного возраста"

Общество, 16:38 17 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об отсутствии предельного возраста для вакцинации от коронавируса заявил заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. Самому законодателю сейчас 65 лет, он привился от COVID-19, сообщает правительство России.

"Привито много людей, которым почти 90 лет. Все прошло без осложнений, с хорошим иммунным ответом", — рассказал доктор журналистам.

Круглый напомнил о противопоказаниях: детский возраст, беременность и аутоиммунные заболевания, например ревматизм, или серьезные аллергические реакции в анамнезе.

Заслуженный врач России подчеркнул, что пару дней перед и после вакцинации необходимо воздержаться от спиртных напитков. Кроме того, перед самой процедурой необходимо пройти тщательный осмотр врача.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 17.02.2021В Тюменской области 23 проекта поддержат грантами СИБУРа
16:57 17.02.2021В Тобольском районе после случаев заражения гаффской болезнью Роспотребнадзор исследует воду, почву, рыбу
16:38 17.02.2021Заслуженный врач России Владимир Круглый: "Для вакцинации от COVID-19 нет предельного возраста"
16:34 17.02.2021Чистую питьевую воду завезут в село Тобольского района, где двое жителей заразились гаффской болезнью