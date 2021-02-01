Заслуженный врач России Владимир Круглый: "Для вакцинации от COVID-19 нет предельного возраста"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об отсутствии предельного возраста для вакцинации от коронавируса заявил заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. Самому законодателю сейчас 65 лет, он привился от COVID-19, сообщает правительство России.

"Привито много людей, которым почти 90 лет. Все прошло без осложнений, с хорошим иммунным ответом", — рассказал доктор журналистам.

Круглый напомнил о противопоказаниях: детский возраст, беременность и аутоиммунные заболевания, например ревматизм, или серьезные аллергические реакции в анамнезе.

Заслуженный врач России подчеркнул, что пару дней перед и после вакцинации необходимо воздержаться от спиртных напитков. Кроме того, перед самой процедурой необходимо пройти тщательный осмотр врача.