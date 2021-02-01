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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На "ЗапСибНефтехиме" прививку от COVID-19 поставили более 360 человек

Общество, 16:11 17 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 360 сотрудников "ЗапСибНефтехима" поставили прививки от COVID-19 на 15 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.

В числе первых добровольцев – руководители и сотрудники производственных подразделений. Эффективность вакцины "Спутник V" по данным медицинских исследований составляет 91,4%.

Одним из первых решил поставить прививку начальник производства ПЭВП завода по производству полиэтилена "ЗапСибНефтехима" Александр Жаркенов.

"Российская вакцина - одна из безопасных и эффективных вакцин в мире на сегодняшний день. После прививки было небольшое недомогание, но в целом самочувствие было нормальным. Близким, родным, друзьям и коллегам рекомендую поставить прививку, так как это возможность вернуться к нормальной жизни", - рассказал Александр Жаркенов.

Заместитель главного врача Областной больницы №3 Юлия Зенкова также призвала тоболяков поставить вакцину.

"Коронавирусная инфекция переносится по-разному. Не заболеет только человек, у которого есть иммунитет. Он появляется после перенесенного заболевания, но, к сожалению, не известно насколько он стойкий. Также получить иммунитет можно при помощи вакцинации".

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# вакцинация , ЗапСибНефтехим

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