На "ЗапСибНефтехиме" прививку от COVID-19 поставили более 360 человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 360 сотрудников "ЗапСибНефтехима" поставили прививки от COVID-19 на 15 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.

В числе первых добровольцев – руководители и сотрудники производственных подразделений. Эффективность вакцины "Спутник V" по данным медицинских исследований составляет 91,4%.

Одним из первых решил поставить прививку начальник производства ПЭВП завода по производству полиэтилена "ЗапСибНефтехима" Александр Жаркенов.

"Российская вакцина - одна из безопасных и эффективных вакцин в мире на сегодняшний день. После прививки было небольшое недомогание, но в целом самочувствие было нормальным. Близким, родным, друзьям и коллегам рекомендую поставить прививку, так как это возможность вернуться к нормальной жизни", - рассказал Александр Жаркенов.

Заместитель главного врача Областной больницы №3 Юлия Зенкова также призвала тоболяков поставить вакцину.

"Коронавирусная инфекция переносится по-разному. Не заболеет только человек, у которого есть иммунитет. Он появляется после перенесенного заболевания, но, к сожалению, не известно насколько он стойкий. Также получить иммунитет можно при помощи вакцинации".