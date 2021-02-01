В Тюменской области умер 60-летний мужчина с COVID-19

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60-летний мужчина в Тюменской области умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, сообщает региональный оперштаб 19 февраля.

За весь период пандемии коронавируса в Тюменской области скончались 269 пациентов.

Зарегистрирован 91 новый случай заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 515.

Выздоровели 89 человек, а за весь период - 28 тыс. 692. К ИВЛ подключены семь пациентов.

7 тыс. 938 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 76 - на перевахтовке.