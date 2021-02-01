  • 19 февраля 202119.02.2021пятница
  • USD73,7755
    EUR88,8700
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области умер 60-летний мужчина с COVID-19

Общество, 14:07 19 февраля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

60-летний мужчина в Тюменской области умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, сообщает региональный оперштаб 19 февраля.

За весь период пандемии коронавируса в Тюменской области скончались 269 пациентов.

Зарегистрирован 91 новый случай заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 515.

Выздоровели 89 человек, а за весь период - 28 тыс. 692. К ИВЛ подключены семь пациентов.

7 тыс. 938 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 76 - на перевахтовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:28 19.02.2021Победа на чемпионате WorldSkills Russia гарантирует трудоустройство в Тюменской области
14:25 19.02.2021В преддверии Дня защитника Отечества тюменские гостиницы проверят на соблюдение антиковидных мер
14:13 19.02.2021Доцент ТюмГУ стала соавтором книги "Сто текстов о языке"
14:07 19.02.2021В Тюменской области умер 60-летний мужчина с COVID-19