В Тюменской области 95 человек заболели COVID-19 за сутки

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95 человек в Тюменской области заболели COVID-19 за сутки. Всего в России выявлено 13 тыс. 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 18 тыс. 730 человек.

В Москве подтвердилось 1 тыс. 950 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 94, в Московской области - 577.

В Челябинской области выявили 249 заболевших, в Свердловской области - 218, в Ханты-Мансийском автономном округе - 129, в Курганской области - 84, на Ямале - 50.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 125 тыс. 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 тыс. 926 летальных исходов, выздоровело 3 млн 661 тыс. 312 человек.