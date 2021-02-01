  • 18 февраля 202118.02.2021четверг
  • USD73,7669
    EUR89,0809
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 102 жителя Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции

Общество, 14:36 18 февраля 2021

www.tyumsmu.ru/

102 жителя Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии от болезни оправились 28 тыс. 603 человека.

В области зафиксировано 95 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 424.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 8 тыс. 51 человек остается под медицинским наблюдением. 1 тыс. 76 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 268 пациентов с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:40 18.02.2021Мобильная бригада медиков работает в отдаленных селах Тобольского района
14:36 18.02.2021Еще 102 жителя Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции
14:07 18.02.2021Тюменским родителям рассказали, как уберечь детей от наркотиков
13:59 18.02.2021В Тюмени стартовал набор в "Школу парламентаризма"