Еще 102 жителя Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции

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102 жителя Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии от болезни оправились 28 тыс. 603 человека.

В области зафиксировано 95 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 424.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 8 тыс. 51 человек остается под медицинским наблюдением. 1 тыс. 76 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 268 пациентов с коронавирусом.