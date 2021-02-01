Жители Ялуторовска рассказали о подвигах своих отцов и прадедов

| Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск во ВКонтакте | Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск во ВКонтакте

Сотрудники культурного центра "Арт-Вояж" присоединились ко всероссийской акции "Помним своих героев". В преддверии Дня защитника Отечества на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте начали публиковать видеоролики с рассказами о родных, которые защищали Родину.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор "Арт-Вояжа" Елена Симонова, присоединились к акции и неравнодушные жители Ялуторовска. Они прислали видеорассказы о подвигах своих близких.

"23 февраля мы вспоминаем всех защитников Отечества. Чтить память о героях должен каждый. Например, моя дочь тоже стала участницей акции. Она рассказала о своих прадедах, описала, чем занимались ее прадеды, где воевали. Ялуторовчане тоже всегда очень отзывчивы и активно участвуют в таких акциях. Они присылали нам видео, а мы обрабатывали, накладывали на них музыку и публиковали", - рассказала она.

Отметим, опубликовано уже четыре видеорассказа о героях Отечества. Авторы не только рассказали, но и показали фотографии своих родных – отцов, братьев, дедушек и бабушек. Ролики публикуются под хештегами #СкажиСПАСИБОлично #ПомниСвоихГероев #ЗащитимВетеранов.

Любовь Голышева