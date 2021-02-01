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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названа особенность вакцины "КовиВак"

Общество, 17:45 20 февраля 2021

minobrnauki.gov.ru

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов назвал особенность новой вакцины "КовиВак", которую зарегистрировал Минздрав.

По его словам, вакцина выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. При этом вирус инактивирован и не может нанести вред организму человека, а иммунитет после вакцинации данным препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.

"Получение регистрационного удостоверения на вакцину "КовиВак" означает, что она успешно прошла клинические исследования с участием добровольцев, показав свою высокую эффективность и безопасность" - отметил Ишмухаметов.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки, клинические исследования вакцины "КовиВак" прошли в 2020 году в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове, в них приняло участие 400 человек.

Вакцина "КовиВак" рекомендована к применению с 18 до 60 лет. Расширение показаний к применению будет возможно после прохождения II фазы клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниями.

III фаза клинических исследований запланирована на март 2021 года и в ней примут участие 3 тыс. человек.

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

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# вакцина , Минобрнауки

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