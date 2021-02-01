У 93 жителей Тюменской области диагностировали коронавирус за сутки

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Далее в сюжете Статистика выздоровевших от COVID-19 в Тюменской области пополнилась еще на 90 человек

У 93 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 12 тыс. 742 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 12 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 602 человека, в Санкт-Петербурге - 996, в Московской области - 735.

В Челябинской области выявили 231 случай, в Свердловской области - 215, в Ханты-Мансийском автономном округе - 129, в Курганской области - 80, на Ямале - 48.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 164 тыс. 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 тыс. 293 летальных исхода, выздоровели 3 млн 713 тыс. 445 человек.