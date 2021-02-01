Статистика выздоровевших от COVID-19 в Тюменской области пополнилась еще на 90 человек

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90 жителей Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии с болезнью справились 28 тыс. 874 человека.

В области зафиксировано 93 новых случая заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 702.

К ИВЛ подключены 12 пациентов. 7 тыс. 910 человек остаются под медицинским наблюдением. 718 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 273 пациентов с коронавирусом.