Статистика выздоровевших от COVID-19 в Тюменской области пополнилась еще на 90 человек
Здравоохранение Тюменской области ВК
90 жителей Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии с болезнью справились 28 тыс. 874 человека.
В области зафиксировано 93 новых случая заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 702.
К ИВЛ подключены 12 пациентов. 7 тыс. 910 человек остаются под медицинским наблюдением. 718 - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 273 пациентов с коронавирусом.