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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Статистика выздоровевших от COVID-19 в Тюменской области пополнилась еще на 90 человек

Общество, 14:19 21 февраля 2021

Здравоохранение Тюменской области ВК

90 жителей Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии с болезнью справились 28 тыс. 874 человека.

В области зафиксировано 93 новых случая заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 702.

К ИВЛ подключены 12 пациентов. 7 тыс. 910 человек остаются под медицинским наблюдением. 718 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 273 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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