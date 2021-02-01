Девяносто случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

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90 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В Москве выявлено 1 тыс. 723 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 957 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 131 случай, в Ямало-Ненецком автономном округе - 46 случаев.

За последние сутки в России выявлено 12 тыс. 604 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 943 человека.