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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

82 тюменца выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки

Общество, 13:42 22 февраля 2021

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

82 жителя Тюменской области выздоровели от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, сообщает региональный оперативный штаба. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 90 случаев заболевания.

В общем числе заболевших - 8 детей. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 7 тыс. 762 человека, 718 человек находятся на перевахтовке.

Всего с начала пандемии в Тюменской области выявлено 30 тыс. 792 случая COVID-19. Выздоровели 28 тыс. 956 пациентов, скончались 273 человека.

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# коронавирус

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