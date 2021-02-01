В России зарегистрировали третью вакцину от COVID-19

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Вакцина "КовиВак" стала третьей в России, которую зарегистрировал Минздрав для профилактики коронавируса. Она поступит в гражданский оборот в середине марта 2021 г.

Препарат разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

По информации Минздрава РФ, в ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе.

"Новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус. Таким образом в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан", - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Напомним, сейчас в стране медики для вакцинация против коронавиурсной инфекции применяют "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Третий препарат "КовиВак" поступит в оборот в середине марта 2021 г. Первая партия составит 120 тыс. доз.