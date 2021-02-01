Жизнь в Тюмени комфортнее и безопаснее, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жизнь в Тюмени, согласно рейтингу самых комфортных и доступных городов России, который составляет институт территориального планирования "Урбаника", комфортнее и безопаснее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Тюмень в этом рейтинге заняла третье место, поднявшись на одну строчку и сместив Санкт-Петербург. Итоговые оценки последнего по сравнению с прошлым рейтингом почти не изменились: из 100 возможных город набрал 70,27, что лишь на 0,06 больше, чем годом ранее. Тюмень же прибавила 4 балла, набрав почти 74 из 100.

Увеличившиеся баллы Тюмени авторы рейтинга объясняют ростом показателей по снижению преступности и благоустройству. Тюмень — самый безопасный город из первой пятерки, там примерно вдвое реже совершаются преступления, чем в Сургуте. При этом даже уровень Сургута на 20% ниже, чем в среднем по рейтингу.

Первые два места рейтинга остались неизменными с прошлого года — это Краснодар и Сургут. В Краснодаре, как пояснили аналитики, высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами.

В Краснодаре, для того чтобы накопить на покупку квартиры площадью 40 кв. м, необходимо откладывать среднюю по городу зарплату в течение 4,1 года, в Сургуте — 3,2 года. Для сравнения: на квартиру такой же площади в Москве и Петербурге необходимо около восьми лет.

Пятое место Москвы в рейтинге авторы объясняют улучшением показателей по обеспеченности современными торговыми площадями и по качеству благоустройства. Обеспеченность торговыми центрами в Москве, по данным консалтинговой компании JLL, в 2019 году увеличилась с 417 до 423 кв. м на 1 тыс. жителей (в 2020 году это было уже 472 кв. м). Однако до Краснодара, где на 1 тыс. горожан приходится 736 кв. м в качественных торговых центрах, столице пока далеко.

По благоустройству столица вышла на первое место, тогда как в прошлом рейтинге занимала только двадцатое.

В среднем в городах первой пятерки на среднюю зарплату можно купить 14 продовольственных потребительских корзин в месяц. Это значит, что на среднюю зарплату один человек может прокормить 14 человек минимальным набором продуктов (при условии, если не будет тратить деньги ни на что больше). Среднее значение по всему рейтингу — 10,5 корзины.

Последнее место в рейтинге, как и год назад, занял Уссурийск в Приморском крае, что обусловлено невысоким доходом горожан в сочетании c высокими ценами и низким комфортом жизни.

"У нас есть две большие группы городов, формирующие середину рейтинга, — те, где жить комфортно, но дорого, и те, где жить некомфортно, зато дешево. А Уссурийск — один из немногих городов, где и некомфортно, и дорого", — пояснил управляющий партнер "Урбаники" Федор Коньков.

В рейтинге каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из результатов в двух группах, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов.

Первая группа оценивала качество среды: благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень загруженности городских дорог, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и т.п.), обеспеченность жильем в среднем на человека, наличие современных форматов торговли, уровень городского благоустройства, уровень преступности, освещенность. В этой группе Тюмень занимает 2 место.

Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе. По этим показателям Тюмень на 3 месте.