В Тюменской области выздоровели 80 пациентов с COVID-19 за сутки

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80 пациентов с COVID-19 в Тюменской области выздоровели за минувшие сутки. За весь период пандемии - 29 тыс. 107 человек, сообщает региональный оперштаб.

В области зарегистрировано 89 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 969.

К ИВл подключены 11 пациентов. 7 тыс. 475 человек остаются под медицинским наблюдением. 718 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 277 пациентов с коронавирусом.