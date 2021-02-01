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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выздоровели 80 пациентов с COVID-19 за сутки

Общество, 13:30 24 февраля 2021

www.tyumsmu.ru

80 пациентов с COVID-19 в Тюменской области выздоровели за минувшие сутки. За весь период пандемии - 29 тыс. 107 человек, сообщает региональный оперштаб.

В области зарегистрировано 89 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии - 30 тыс. 969.

К ИВл подключены 11 пациентов. 7 тыс. 475 человек остаются под медицинским наблюдением. 718 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 277 пациентов с коронавирусом.

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