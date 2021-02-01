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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме закрыли один корпус моноинфекционного госпиталя

Общество, 16:48 24 февраля 2021

Областная больница №4 Ишима ВКонтакте

Корпус моноинфекционного госпиталя в детском отделении Ишимской больницы решено закрыть с связи с сокращением пациентов, больных коронавирусной инфекцией, сообщает Областная больница №4.

Прием пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него продолжится в инфекционном отделении ОБ №4. Для госпитализации и лечения остается развернуто 100 коек.

Госпиталь в детском отделении больницы был открыт в конце октября 2020 г., когда был зафиксирован подъем заболеваемости COVID-19. За это время там прошли лечение 1 тыс. 350 человек с различной степенью тяжести заболевания.

"На прошлой неделе в здании провели специализированную санитарную обработку. Специалистами были взяты смывы, получен отрицательный тест на ковид. Первыми в свои отделения вернутся сотрудники гинекологического и урологического профиля. Со временем переедет и детское соматическое отделение", - добавили в пресс-службе ОБ №4.

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# Ишимская больница , коронавирус , моногоспиталь

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