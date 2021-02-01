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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Инфекционист Тимаков: "Подъем заболеваемости COVID-19 может быть весной"

Общество, 09:37 25 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в России весной. Об этом сообщил РБК инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков, сообщает РБК.

По его мнению, называть это третьей волной не совсем корректно.

"Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны, — подчеркнул Тимаков. — В любом случае до нас дойдет британский штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается".

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# коронавирус

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