В Тюменской области 83 человека заболели COVID-19 за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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83 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 10,8% не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 102 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 406 человек, в Санкт-Петербурге - 911, в Московской области - 495.

В Челябинской области выявили 218 случаев, в Свердловской области - 178, в Ханты-Мансийском автономном округе - 122, в Курганской области - 75, на Ямале - 46.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 212 тыс. 100 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 тыс. 876 летальных исходов, выздоровели 3 млн 767 тыс. 664 человека.