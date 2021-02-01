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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пять человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 14:16 25 февраля 2021

Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

Пять человек с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на усилия врачей, умерли четверо мужчин 47, 49, 70 и 73 лет, а также 70-летняя женщина. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 282 пациента с COVID-19.

В прошедшие сутки в регионе выявили 83 случая заболевания COVID-19, всего с начала пандемии - 31 тыс. 52.

В настоящее время остаются под медицинским наблюдением 7 тыс. 371 человек, 14 пациентов находятся на ИВЛ, на перевахтовке - 718 человек.

За минувшие сутки в Тюменской области выздоровел 71 пациент, с начала пандемии - 29 тыс. 192.

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# коронавирус

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