Отбор на чемпионат России по панкратиону пройдет в Тюмени

| Фото: ассоциация панкратиона Тюменской области | Фото: ассоциация панкратиона Тюменской области

Сильнейшие бойцы из УФО поборются в Тюмени за право представлять свой регион на чемпионате и первенстве России 28 февраля, сообщает Ассоциация панкратиона Тюменской области.

Окружной чемпионат пройдет в СК "Здоровье" в дисциплинах "панкратион традиционный" и "панкратион классический". В соревнованиях примут участие 200 спортсменов. Среди бойцов будут победители и призеры всероссийских и международных соревнований по панкратиону.

Отметим, что в 2020 году сборная Тюменской области заняла первое командное место в обоих разделах панкратиона.