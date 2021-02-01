Тюменские производители рассказали, как перекрывают траты за энергоресурсы в морозы

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Чтобы повысить энергоэффективность, снизить траты за энергоресурсы в морозы на тюменских предприятиях проводят модернизацию, уделяют внимание селекции и создают специализированные сайты для продаж.

Заместитель начальника управления АПК Тюменского района Валерий Герасимов рассказал, что энергопотребление у всех крупных производств этой зимой существенно выросло. "Повышению энергоэффективности уделяли внимание все наши предприятия, поскольку это непосредственно сказывается на себестоимости продукции, однако холода внесли свои коррективы. Тот же комплекс "ТюменьАгро", который скоро введет в эксплуатацию еще одну теплицу, потребляет газа столько, сколько один небольшой район юга Тюменской области, - сказал он. - В таких, не самых простых условиях, сельхозпроизводителям помогают достойно выглядеть на продуктовом рынке различные новшества - от модернизации предприятий, до селекционной работы и создания специализированных сайтов для продаж".

Эти методы берут на вооружение не только крупные производства, но и те, которые относятся к малому и среднему бизнесу.

Генеральный директор единственного в УФО кролиководческого комплекса "Рощинский" Николай Степанов отметил, что перекрывать повышенные траты за энергоресурсы приходится в том числе за счет внутренних резервов." База для этого у нас есть. Обучили специалистов, создали свою лабораторию, которая позволит наладить селекцию и лучше контролировать численность кроликов. По нашим расчетам, это даст возможность в недалеком будущем увеличить поголовье", - сказал он.

Сейчас комплекс "Рощинский" производит 4 тонны мяса в месяц, планируется довести этот показатель до 6 тонн.