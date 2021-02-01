В Ишиме 2 тыс. 672 человека ждут очереди на прививку от коронавируса

| Фото: ОБ № 4 Ишима | Фото: ОБ № 4 Ишима

Более 1 тыс. 100 человек привили от коронавируса в Ишиме, половина из них получили вторую часть вакцины "ГамКовидВак". Это медработники, учителя, возрастные и имеющие хронические заболевания ишимцы, сообщает областная больница № 4.

80-летняя Галина Подкорытова поставила вторую дозу противоковидной вакцины.

"После первой прививки чувствовала себя замечательно, не было ни температуры, ни боли. Посмотришь, как люди болеют, почему бы не привиться. Я всегда вакцинируюсь от гриппа, сейчас защитила себя и от коронавируса", - рассказала женщина.

2 тыс. 672 человека ждут своей очереди на прививку. По мере поступления вакцины людей будут приглашать в поликлинику по телефону. Задать вопросы можно по единому телефону кол-центра 8(34551) 6-66-66.