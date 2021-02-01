Массовая вакцинация жителей Тобольского района от COVID-19 начнется в марте

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Массовая вакцинация жителей Тобольского района от COVID-19 стартует в начале марта, сообщает администрация муниципального образования. 96 жителей района уже получили прививку, это педагоги, медработники и пациенты первой очереди.

Выездную вакцинацию жителей тобольских сел проведет областная больница № 3, всем желающим сделать прививку необходимо обратиться в местный ФАП. В малые населенные пункты, где нет фельдшерско-акушерского пункта, приедет мобильный.

"Бригада будет выезжать в район по мере поступления вакцины. В первую очередь вакцинировать будут людей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, а также сотрудников учреждений, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей. Прививку сделают только после осмотра врача", - рассказал руководитель районной службы по оказанию медпомощи населению Олег Соснихин.

Областная больница №3 продолжает получать партии вакцины "Спутник V". Препарат распределяется в порядке приоритета, формируется лист ожидания. Врачи отмечают, что в первые сутки после вакцинации может наблюдаться кратковременное повышение температуры и легкое недомогание.