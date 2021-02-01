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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область входит в Топ-15 регионов по охвату тестированием на COVID-19

Общество, 16:14 15 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

249 на 100 тыс. населения составил охват тестированием на COVID-19 в Тюменской области с 8 по 14 февраля. По данному показателю и по количеству проведенных исследований регион находится на 13 месте среди субъектов РФ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Количество проведенных тестов за минувшую неделю увеличилось на 27 тыс. Всего с начала пандемии в Тюменской области провели 1 млн 688 тыс. 700 тестов на коронавирус.

Исследования на COVID-19 проводят в 20 государственных и частных лабораториях региона. Полный список их здесь.

Получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8 до 22 часов.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование

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