Тюменская область входит в Топ-15 регионов по охвату тестированием на COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

249 на 100 тыс. населения составил охват тестированием на COVID-19 в Тюменской области с 8 по 14 февраля. По данному показателю и по количеству проведенных исследований регион находится на 13 месте среди субъектов РФ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Количество проведенных тестов за минувшую неделю увеличилось на 27 тыс. Всего с начала пандемии в Тюменской области провели 1 млн 688 тыс. 700 тестов на коронавирус.

Исследования на COVID-19 проводят в 20 государственных и частных лабораториях региона. Полный список их здесь.

Получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8 до 22 часов.