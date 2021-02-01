В Тюмени метод экспресс-диагностики COVID-19 применяют в ОКБ №1

| Фото: ОКБ №1 во ВКонтакте | Фото: ОКБ №1 во ВКонтакте

Более 310,6 тыс. исследований методом ПЦР на COVID-19 выполнили в клинико-диагностической лаборатории Областной клинической больницы № 1 в 2020 году.

Недавно внедрили метод экспресс-диагностики на выявление коронавирусной инфекции, который позволяет получить результат тестирования на COVID-19 за 20 минут. Новшеством стала и автоматизированная лабораторная информационная система, сообщает пресс-служба больницы.

"Наличие централизованной информационной системы позволило нам исключить выдачу результатов исследований на бумажных носителях, что обеспечивает более быстрое получение", - пояснила заведующая централизованной клинико-диагностической лаборатории Наталья Сорокина.

На площадке лаборатории проводятся сложнейшие исследования по лекарственному мониторингу пациентов с пересаженными органами.

Как отметил заместитель главного врача ОКБ № 1 Игорь Бродер, исследования клинической лаборатории соответствуют международным системам контроля качества.

"Привлечение дополнительных инвестиций в сферу здравоохранения считаем очень важным и своевременным именно сейчас, в довольно жестких условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Будем рады и дальше развивать наши высокие технологии, в том числе, в части забора крови и эффективного диагностирования, выявления заболеваний", - сказал он.

Всего в 2020 году в лаборатории выполнили более 7,8 млн исследований. Ежедневно проводили свыше 70 тыс. тестов.