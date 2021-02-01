В Тюменской области назвали условия отмены режима самоизоляции для пенсионеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самоизоляцию для граждан пожилого возраста можно отменять в регионе только когда большинство из этой категории будут привиты от COVID-19, заявила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Пенсионеры включены в группу приоритетного вакцинирования. Сегодня в области более 40 процентов привившихся – люди старше 55 лет. Думаю, что при стабильных поставках вакцины в регион весной мы закроем потребности в вакцинации старшего поколения. Когда оно будет надежно защищено от коронавируса, уже можно будет говорить об обмене режима самоизоляции для пожилых", - пояснила она в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Ольга Кузнечевских подчеркнула, что пенсионерам можно посещать магазины, поликлиники, аптеки.

"Мы не закрываем их полностью дома, но нужно понимать, что речь идет не о массовых и развлекательных мероприятиях. Также не стоит ходить в гости, устраивать семейные праздники. Как правило, семейные очаги коронавируса появляются как раз после этого. Поэтому прививаемся, бережем себя и продолжаем носить маски", - призвала замгубернатора.

Евгения Шевцова