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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Режиссер Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной

Общество, 18:45 17 февраля 2021

culture.gov.ru

Режиссер Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Как сообщается в паблике Спутник V ВКонтакте, сербский режиссер получил полный курс вакцинации. Второй укол был поставлен 17 февраля.

Кустурица отметил, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине, считают ее самой лучшей и надеются, что ее будет больше в стране.

66-летний Эмир Кустурица рассказал, что его жизнь сильно изменилась из-за пандемии. Он практически все время проводит в самоизоляции. После вакцинации режиссер сможет вернуться к обычной жизни.

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# вакцинация , Спутник V , Эмир Кустурица

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