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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 20 тысяч ямальских кочевников привились от COVID-19

Общество, 10:47 01 марта 2021

tyumsmu.ru

20 тыс. 283 кочевника привили первым компонентом вакцины от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 10 тыс. полностью завершили процедуру, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Пункты вакцинации работают на дороге Салехард — Надым, чтобы тундровики могли привиться рядом с местами стоянки. Для кочевников это особенно важно – не покидать надолго чум и не оставлять оленей без присмотра.

Отметим, что всего от COVID-19 привились уже более 4 млн россиян. Записаться на вакцинацию можно через госуслуги, по единому номеру 122 и в поликлинике по месту жительства.

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# вакцинация , коронавирус , кочевники , прививки , Ямал

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