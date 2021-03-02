Тюменским папам расскажут, как проводить время с детьми

| Фото: из сообщества форума мудрых родителей "Тетрис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества форума мудрых родителей "Тетрис" во ВКонтакте

О досуге для детей и пап расскажут тюменцам на форуме мудрых родителей "Тетрис" 2 марта в 19 часов. Встреча со слушателями состоится в сообществе события во ВКонтакте.

Встречу "Игры с папой. Дома. Просто" проведет заведующая отделение раннего творческого развития ДТиС "Пионер", педагог раннего развития, автор программы раннего развития "МалышиУм" и программы для детей и родителей "Заодно" Екатерина Каракеян.

Информация будет полезна родителям детей от до семи лет.

Напомним, форум мудрых родителей "Тетрис" стартовал 1 марта. По 7 марта спикеры Тюмени будут делиться с родителями полезными рекомендации по воспитанию детей.