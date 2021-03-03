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Победители чемпионата Тобольска по фитнес-аэробике выступят на первенстве области

Спорт, 17:07 03 марта 2021

федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска | Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Более 150 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Тобольска по фитнес-аэробике, сообщает городская федерация фитнес и спортивной аэробики.

Соревнования прошли в СК "Иртыш". Спортсмены соревновались в дисциплинах: "Аэробика", "Аэробика 5 человек", "Хип-хоп", "Хип-хоп большая группа". На площадку выходили команды: Лидер, Кристалл-Кидс, Спарк, Фаер Кидс, Тутти Фрутти, Блестки, Фэнтези, Успех, Престиж, Бум Кидс, Экстра Стайл, Бэби Бум.

Победители соревнований примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по фитнес-аэробике, который пройдет 5 и 6 марта в Тюмени.

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# Тобольск , фитнес-аэробика

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