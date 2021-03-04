Тюмень примет международный фестиваль циркового искусства

Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Звезды манежа» Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Звезды манежа»

IV Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства "Звезды манежа" пройдет в тюменском цирке 15 и 16 марта. В нем примут участие 33 коллектива, 332 человека из разных городов России.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" организатор проекта Светлана Давтян, статус международного фестиваль получил в 2020 году. Тогда в нем участвовал коллектив из Казахстана, а в состав жюри вошел эксперт из Нидерландов.

"В этот раз судьями конкурса будут сотрудники Росгосцирка. С участников фестиваля предусмотрен оргвзнос. Победители и призеры получат денежное вознаграждение и подарки от спонсоров. Мы приглашает тюменцев поддержать артистов. Билеты у нас стоят 100 рублей. Коллективам важны аплодисменты зрителей", - подчеркнула Светлана Давтян.

Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Звезды манежа» Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Звезды манежа»

Среди претендентов на победу в IV Международном фестивале "Звезды манежа" будет и цирковая студия "Икар" Тюмени. Неоднократные победители разного уровня конкурсов и фестивалей уверены в своих силах, хотя представят номера уже проверенные и совершенно новые.

"Мы подготовили коллективы в трех возрастных категориях. Жанры – акробатика, воздушная гимнастика и оригинальный жанр. Большинство нашим акробатов имеют опыт участия в престижных международных и всероссийских конкурсах. Но есть и дебютанты – это ребята, которым 7-8 лет. Они покажут новый номер", - рассказала художественный руководитель образцовой цирковой студии "Икар" Татьяна Лях.

Добавим, зрителей тюменского цирка два дня по утрам и вечерам порадуют выступления акробатов, воздушных гимнастов, клоунов, эквилибристов, жонглёров, дрессировщиков мелких животных, иллюзионистов.

Анжела Лебедева