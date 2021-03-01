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Биржу контактов соискателей и работодателей в сфере IT создадут в Тюмени

Общество, 13:20 10 марта 2021

из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив)

Биржу контактов соискателей и работодателей в сфере IT создает РИО-центр в рамках тюменской школы программирования, сообщает центр робототехники и АСУ Тюменской области.

Начинается формирование базы резюме. Заполнить анкету можно по ссылке. К концу марта планируется создать чат-бот в Telegram, где работодатели смогут просматривать отправленные резюме по требуемой вакансии.

Школа программирования - это курсы ускоренной подготовки молодых специалистов для IT-компаний. Курсы бесплатные. Программы составляются с учетом потребностей заинтересованных работодателей. В перечне осваиваемых технологий и языков программирования - JavaScript, PHP, Java, 1C, Python, C# и другие с изучением фреймворков и сред разработки.

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# программист , работа , школа программирования

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