Биржу контактов соискателей и работодателей в сфере IT создадут в Тюмени
Биржу контактов соискателей и работодателей в сфере IT создает РИО-центр в рамках тюменской школы программирования, сообщает центр робототехники и АСУ Тюменской области.
Начинается формирование базы резюме. Заполнить анкету можно по ссылке. К концу марта планируется создать чат-бот в Telegram, где работодатели смогут просматривать отправленные резюме по требуемой вакансии.
Школа программирования - это курсы ускоренной подготовки молодых специалистов для IT-компаний. Курсы бесплатные. Программы составляются с учетом потребностей заинтересованных работодателей. В перечне осваиваемых технологий и языков программирования - JavaScript, PHP, Java, 1C, Python, C# и другие с изучением фреймворков и сред разработки.