Биржу контактов соискателей и работодателей в сфере IT создадут в Тюмени

| Фото: из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив)

Биржу контактов соискателей и работодателей в сфере IT создает РИО-центр в рамках тюменской школы программирования, сообщает центр робототехники и АСУ Тюменской области.

Начинается формирование базы резюме. Заполнить анкету можно по ссылке. К концу марта планируется создать чат-бот в Telegram, где работодатели смогут просматривать отправленные резюме по требуемой вакансии.

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