Лекцию "Еврейский квартал Тюмени" прочтут в музейном комплексе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Еврейский квартал Тюмени: дома и имена" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 11 марта в 18 часов.

Встреча будет представлять собой виртуальную экскурсию по местам, где в начале ХХ века жили видные представители еврейской диаспоры Тюмени: купцы, врачи, музыканты, фотографы, портные.

"Рассказ пойдет о зданиях, которые и сейчас украшают центральные улицы нашего города, и о семьях, которые эти дома когда-то населяли: Брандты, Бейны, Ноторины, Оверштейны, Рабиновичи, Шайчики, Шустеры, Френкели, Хацкелевичи... Люди эти были примечательными и с их бытием связаны занимательные для нас истории, о которых мы непременно поговорим", – рассказали в музейном комплексе.

Спикером будет раввин тюменской синагоги, краевед Игорь Варкин.

Вход свободный. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72. Возрастная категория: 12+.