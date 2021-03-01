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Ревнивый тюменец напал на возлюбленную с табуреткой

Происшествия, 13:29 11 марта 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Полицейские задержали тюменца, из ревности избившего свою сожительницу табуреткой. Медики диагностировали у пострадавшей перелом пальца на руке, сообщает городское УМВД.

Участковый уполномоченный установил обстоятельства преступления и задержал 52-летнего мужчину. Подозреваемый рассказал, что он с сожительницей распивал спиртное. Женщине пришло SMS, что вызвало у тюменца ревность. Мужчина схватил табурет и ударил ее.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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# уголовное дело

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