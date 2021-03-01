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Улететь из Тюмени в Санкт-Петербург можно самолетами Utair

Общество, 17:20 11 марта 2021

Utair ВКонтакте

Авиакомпания Utair запускает рейс Тюмень — Санкт-Петербург со 2 мая. Утренние вылеты из Тюмени запланированы на 8 часов в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу, сообщает перевозчик.

Вернутся домой из северной столицы тюменцы смогут в 21 час 30 минут в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

Стоимость билета от 3 тыс. 985 рублей на utair.ru и в мобильном приложении.

"В 2021 году Utair продолжает усиливать присутствие в регионах и базирует дополнительные лайнеры в одном из своих ключевых хабов — в Тюмени, чтобы соединить Сибирь прямыми рейсами с Центральной Россией, Поволжьем и югом", — говорит президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

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# UTair , авиакомпания , перелеты

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